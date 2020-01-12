Москва, , 11:06 — REGNUM Причиной теплой зимы в России, как это не банально звучит, является глобальное потепление. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности. Наиболее заметно глобальное потепление сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где расположена Россия.

«В целом, температура повысилась на 2 — 2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой. Это, конечно, невероятно много», — сказал Вильфанд.

Также он отметил, что сейчас климатологи обсуждают сходство и характер нынешней зимы в России с европейскими странами. Однако говорить о том, что европейская зима для России стала нормой можно будет говорить только после многолетних наблюдений.