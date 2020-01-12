Нур-Султан, , 10:40 — REGNUM Премию «Лучший певец года» в китайском Пинъяо получил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген. Об этом артист сообщил 12 января на своей странице в социальных сетях.

По его словам, награда присуждена в категории JSTYLE, в которой отмечаются самые элегантные модели и деятели культуры Азии. В мероприятии также участвовали знаменитости, художники, блогеры и модели.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении Димашу Кудайбергену звания заслуженного деятеля республики.

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