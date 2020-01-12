Москва, , 10:39 — REGNUM Ночь на 12 января стала самой холодной за текущий зимний сезон в Москве. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура —6 градусов, по Московской области местами температура воздуха опустилась до — 12,2 градусов. Синоптики отмечают, что даже такие показатели вдвое ниже, чем положено по климатической температурной норме января.

Специалисты поясняют, что для необычайно тёплой зимы такая низкая температура является выдающимся результатом наблюдений. До этого лишь один раз в декабре была зафиксирована температура воздуха ниже — 5, а температура в январе не опускалась ниже — 3 градусов.

Синоптики предупреждают, что похолодание продержится недолго, потепление вернётся в центральную часть России в ближайшие дни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве, по прогнозам синоптиков, на будущей неделе ожидается аномально тёплая погода.

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