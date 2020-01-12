Кокчетав, Казахстан, , 10:24 — REGNUM Жителей аварийного многоквартирного дома в казахстанском Кокчетаве планируют переселить в арендное жилье. Об этом заявил заместитель акима (мэра) города Сагындык Шабаров на собрании собственников, сообщает издание «Кокшетау Азия».

По его словам, в настоящее время планируется строительство многоэтажного дома, куда планируется переселить 90 семей из аварийного жилья. На собрании жильцы возмутились переселению в арендное жилье.

Участники собрания призвали депутатов и акима (главу) Акмолинской области решить данный вопрос в пользу предоставления собственного жилья.

Напомним, 14 декабря власти Нур-Султана выдали ключи от квартир работающей молодежи и переселенцам из ветхого жилья. Первая категория получила 1050 ключей, вторая — 141. Еще 500 ключей было передано социально уязвимым слоям населения.

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