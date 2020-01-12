Париж, , 08:38 — REGNUM Руководство французского лицея Генриха IV выразило готовность оказать содействие в укреплении научно-образовательного потенциала президентских и специализированных школ Узбекистана, сообщили в пресс-службе МИД республики.

9 января делегация Узбекистана посетила ведущие средне-специальные учебные заведения Франции. В рамках визита состоялась встреча с директором лицея Людовика Великого Жаном Бастианелли.

Стороны обсудили внедрение передового опыта преподавания математики, химии, биологии и других предметов. Делегация Узбекистана также ознакомилась со структурой и деятельностью двух ведущих учебных заведений Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при правительстве.

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