Париж, 12 января 2020, 08:38 — REGNUM Руководство французского лицея Генриха IV выразило готовность оказать содействие в укреплении научно-образовательного потенциала президентских и специализированных школ Узбекистана, сообщили в пресс-службе МИД республики.
9 января делегация Узбекистана посетила ведущие средне-специальные учебные заведения Франции. В рамках визита состоялась встреча с директором лицея Людовика Великого Жаном Бастианелли.
Стороны обсудили внедрение передового опыта преподавания математики, химии, биологии и других предметов. Делегация Узбекистана также ознакомилась со структурой и деятельностью двух ведущих учебных заведений Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при правительстве.
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