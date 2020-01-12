Омск, , 07:34 — REGNUM Дежурный врач отделения травматологии на улице Карла Либкнехта в Омске отказался принимать пациентов с переломами и уволился прямо во время смены. Об этом сообщает портал NGS55.ru.

По данным портала, 11 января травматолог пришел на работу в нетрезвом виде и заявил, что его не устраивают размер заработной платы и условия труда. После этого, врач с 45-летним стажем уволился, решив навсегда покинуть медицину.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Приморском крае от работы отстранили врача станции скорой помощи Шкотовсокго района, который пьяным ездил на вызовы пациентов.

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