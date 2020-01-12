Москва, , 04:42 — REGNUM Отказаться от всех праздничных новогодних и майских каникул в России призвал бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью порталу «URA.RU».

Горбачев выразил мнение, что продолжительные праздники негативно влияют на жителей РФ.

заявил политик. «Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», —

По его словам, в период его правления в стране не было такого количества выходных дней и люди «жили лучше». Горбачев считает, что правильнее всего было бы распределить выходные в течение всего года, вставляя их в середину рабочей недели.

Напомним, 12 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, призвал сократить длительность новогодних каникул в России до трех дней.