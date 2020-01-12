Мюнхен, Германия, , 02:40 — REGNUM Информацию о задержании немецкими правоохранителями российского бизнесмена Евгения Пригожина в аэропорту Мюнхена опроверг генеральный консул РФ в Мюнхене Сергей Ганжа, 11 января сообщает Интерфакс.

Ганжа подтвердил, что Пригожин находится в Мюнхене. В местной полиции подтвердили, что бизнесмена не задерживали.

Напомним, журналисты немецкого журнала «Zuerst!» опубликовали материал на сайте издания о том, что Пригожин был задержан в мюнхенском аэропорту. Через некоторое время публикация была удалена.

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