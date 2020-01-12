Симферополь, , 01:30 — REGNUM Большое количество жалоб на проблемы с получением российских паспортов поступило от жителей Крымского полуострова депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской. Об этом 11 января она написала в своем телеграм-канале.

Поклонская рассказала, что люди сетуют на несколько видов проблем. Часть крымчан не может получить российское гражданство из-за того, что от них требуют документ об отказе от украинского гражданства. Некоторых жителей заставляют предоставить письменные доказательства нахождения на полуострове во время проведения референдума о присоединении к РФ.

отметила депутат. «Бюрократия дошла до безумной степени абсурда!» —

По словам Поклонской, к ней поступаю сотни таких обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года пресс-центр МВД России объявил, что 125 граждан Украины, родившиеся в Крыму и Севастополе и покинувшие полуостров до марта 2014 года, подали заявления на получение российского гражданства.

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