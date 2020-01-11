Санкт-Петербург, , 23:48 — REGNUM В петербургском регионе в воскресенье, 12 января, ожидается резкое ухудшение погоды. О неблагоприятных погодных условиях предупредили жителей двух соседних регионов сотрудники ГУ МЧС по Петербургу и ГУ МЧС по Ленобласти. Граждан призывают к осторожности.

Силы МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщают спасатели, ссылаясь на данные синоптиков, в Петербурге усилится юго-западный ветер — он будет дуть со скоростью до 12 м/с, в порывах — до 18 м/с. Предстоящей ночью под утро пойдет мокрый снег, вероятно его налипание. Утром и днем в Северной столице будет идти дождь. Температура ночью будет около нуля, днем +3…+5 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области ночью в большинстве районов будет идти снег, мокрый снег, на северо-востоке региона — местами сильный снег. Утром и днем ожидается дождь и мокрый снег, метель. Ветер юго-западный скоростью 7−12 м/с, в прибрежных районах — у берегов Финского залива — его порывы будут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха в Ленобласти ночью составит −4…+1 градусов, днем будет +1…+6 градусов. Ночью на дорогах гололедица.

Органы МЧС просят жителей быть внимательными, особенно на дорогах, соблюдать скоростной режим, учитывать сложные погодные условия.