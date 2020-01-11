Лондон, , 23:14 — REGNUM Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подписала контракт со студией Disney, об этом 11 января сообщает издание The Times.

Герцогиня Сассекская будет озвучивать мультипликационные проекты киностудии, заработанные принцессой средства пойдут в фонд «Слоны без границ».

Гуманитарная организация занимается борьбой с браконьерами, осуществляющими отстрел крупнейших наземных животных на планете.

Напомним, ранее 8 января супруги Гарри и Меган Маркл объявили о своем решение покинуть королевскую семью и переехать на постоянное место жительство в Канаду.

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