Москва, , 18:28 — REGNUM В Москве скончался бывший посол России в Южной Осетии Эльбрус Каникоевич Каргиев. Об этом сообщает посольство РФ в республике на странице в соцсети Facebook.

«11 января ушел из жизни чрезвычайный и полномочный Посланник 1 класса, посол России в Южной Осетии в 2008—2017 гг. Эльбрус Каникоевич Каргиев, — говорится в сообщении. — … Выражаем глубокие и искренние соболезнования родственникам покойного».

Отмечается, что работая на различных должностях в Центральном аппарате Министерства и за рубежом он на протяжении своей дипломатической карьеры последовательно отстаивал интересы страны.