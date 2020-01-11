Ташкент, , 18:14 — REGNUM Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реконструкции Национального парка имени Алишера Навои в столице Узбекистана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

На месте строительства этого современного парка культуры и отдыха, как отмечает пресс-служба, на территории площадью 9 гектаров будут возведены океанариум, амфитеатр, кинотеатр, игровая площадка, замок в сказочном стиле, музыкальный фонтан и автостоянка.

Также предусматривает строительство тематического парка, детского автодрома, аттракционов и акварпарка, которые займут в общей сложности 12 гектаров.

«Кроме того, будут открыты кафе, рестораны и магазины, высажены каштаны, сосны, японская софора, магнолии, дуб, березы и другие породы деревьев», говорится в сообщении.

После завершения модернизации парк будет способен обслуживать до 10 тысяч человек в день.

Президент в ходе посещения объекта дал указания по налаживанию круглогодичной деятельности парка, созданию широких условий для семейного отдыха.

«Подчеркнута важность установки здесь макетов исторических памятников Самарканда, Бухары, Хивы и других городов, что будет способствовать усилению интереса молодежи и зарубежных гостей к истории нашей страны», сообщает пресс-служба.