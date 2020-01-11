Челябинск, , 18:13 — REGNUM В Челябинске улицы снова оказались засыпаны солью. Об этом пишут местные СМИ.

Солью оказались посыпаны несколько улиц города. Это несмотря на обещания властей сократить потребление такой смеси до минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в городе было решено ограничить использование соли как противогололёдного материала. Это произошло после очередных жалоб граждан на то, что реагент разъедает обувь. Ею посыпают лишь опасные участки, перечень которых ранее был опубликован на официальном портале мэрии и в СМИ.