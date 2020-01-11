Киев, , 17:22 — REGNUM Компенсации и страховые выплаты семьям погибших пассажиров самолета Boeing 737−800, рухнувшего 8 января в Иране, выплатит компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом, как передает RT, заявил глава компании Евгений Дыхне.

«Все компенсации и страховые выплаты… будут проведены (семьям погибших пассажиров) согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются», — отметил глава компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что средства ПВО республики из-за человеческой ошибки сбили пассажирский самолет Boeing 737−800, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины».

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