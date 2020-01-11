Москва, , 17:03 — REGNUM Более 60 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 11 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Аэропорт. Снег vera

Так, по состоянию на 17:00 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 35 авиарейсов, ещё четыре отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны шесть авиарейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны 17 рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Напомним, 11 января пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве сообщила, что водителям в Москве и Подмосковье следует быть аккуратнее на дорогах в связи со снегопадом.