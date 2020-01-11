Рига, , 15:56 — REGNUM Бюро внутренней безопасности по подозрению в хранении и реализации наркотиков задержало 4 сотрудников правоохранительных органов, сообщил портал LSM.

Двое из задержанных являются сотрудниками Пожарной и спасательной службы (VUGD), а двое сотрудниками Министерства внутренних дел. Все они задержаны по подозрению в приобретение и реализации наркотических веществ в составе организованной группы. Всем задержанным на время расследования запрещено исполнять служебные обязанности и применена мера пресечения не связанная с лишением свободы. Имена задержанных в интересах следствия не раскрываются.