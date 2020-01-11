Рига, , 15:55 — REGNUM Председатель Конституционного Суда (КС) Латвии Инета Зиемеле сообщила, что на количество дел рассматриваемых Конституционным Судом за год выросло на 40%, пишет портал LSM.

В течение прошлого года КС Латвии рассмотрел 4 дела связанных с образованием. В частности, он признал соответствующей Конституции полную ликвидацию образования на русском языке, включая программы обучения в частных школах, если те претендуют на признание выдаваемых дипломов Латвией.

За весь 2019 год КС ЛР признал несоответствующими Конституции 15 норм и 23 соответствующими. Одним из самых важных дел 2020 года в Суде считают дело об установленном государством в размере 64 евро в месяц уровне гарантированного минимального дохода. С этим иском в Суд обратилось Бюро омбудсмена республики.