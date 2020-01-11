Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Студия Bytten объявила, что 17 января 2019 года в онлайн-магазине Steam появится её игра Lenna's Inception с процедурно-генерируемыми подземельями. Об этом 11 января сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что создатели игры, очевидно, вдохновлялись серией классических The Legend of Zelda. По мнению автора статьи, на неё «обязательно» нужно взглянуть тем, кто ищет что-то подобное на ПК.

Согласно представленной информации, геймерам предоставят возможность исследовать опасный остров с большим количеством различных подземелий. Стоит отметить, что в Lenna's Inception будет два графических стиля: 8-битный и 32-битный.

Напомним, оригинальная The Legend of Zelda вышла в 1986 году, над созданием игр этой серии работает известный японский геймдизайнер Сигэру Миямото. Франшиза была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая продожительная игровая серия в жанре action-adventure (приключенческая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймеров).

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