Москва, , 13:27 — REGNUM Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева рассказал, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах. Об этом она поведала в интервью «Российской газете».

Напомним, что на общероссийском родительском собрании была выдвинута инициатива оценивать успехи детей в музыке, физической культуре и ИЗО по системе «зачет» — «незачет».

Васильева рассказала, что в некоторых российских школах уже давно используют систему оценок «зачет» — «незачет», или же 100-балльную систему. Однако в аттестате эти оценки приводятся к единому знаменателю: «5», «4», «3».

В связи с этим министерство просвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Это позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».

При этом Васильева подчеркнула, что выбор все равно останется за школой, какую систему оценивания использовать.

Васильева также сказала, что она лично считает неверным ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха.