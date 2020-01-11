Москва, , 13:03 — REGNUM Водителей в Москве и Московской области просят быть аккуратнее на дорогах в связи со снегопадом. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим. При этом, по данным ЦОДД, затруднений на дорогах в Москве нет.

По данным метеорологов Гидрометцентра, снег в Москве будет идти примерно до 18:00 — 19:00 11 января. Высота снежного покрова в отдельных районах города может достичь пяти сантиметров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве, по прогнозам синоптиков, с 13 января ожидается аномально тёплая погода, которая продержится в течение недели.

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