В игре Apex Legends наблюдаются странные явления. Об этом 11 января сообщил портал We Got This Covered.

Геймеры обратили внимание, что в клипе, опубликованном пользователем Reddit TTeeckCorba, что-то очень похожее на метеорит пронзает небо и врезается в здание. Некоторые игроки предположили, что это событие является одним из тизеров, которые Respawn Entertainment создает для чётвёртого сезона. Другие заявили, что ранее они уже наблюдали подобное и считают произошедшее обычным визуальным сбоем.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Apex Legends появятся семь новых временных режимов. Это произойдёт в тот момент, когда в игре стартует событие под названием «Званый вечер».

