Москва, , 09:34 — REGNUM Аномально тёплая погода преимущественно без осадков ожидается, по словам синоптиков, в Москве. Об этом 11 января сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, с 13 января в Москве будет наблюдаться очередное повышение температуры. Днём температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса, ночью чуть холоднее, от — 1 до +1, следует ожидать небольшие осадки. В течение недели существенных изменений в характере погоды не ожидается.

Такая температура совсем не характерна для середины января в Москве. В течение следующей недели, по данным синоптиков, в Москве значения температуры воздуха опять приблизятся к абсолютным рекордам за весь период наблюдения.

По данным Гидрометцентра, 14 и 15 января температура воздуха будет составлять от — 2 до +3 градусов, а 15 января +1…+6 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 января в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. В городе и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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