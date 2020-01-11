Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Игры, разработаные для Xbox Series X, будут совместимы с Xbox One в течение первого года после релиза консоли нового поколения. Об этом 10 января сообщил портал Screen Rant.

Соответствующее заявление в интервью журналистам сделал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути. Кроме того, он добавил, что многие игры можно будет запускать на Xbox One в течение двух лет после выхода в продажу Xbox Series X.

«Мы хотим быть уверенными в том, что если кто-то инвестирует в Xbox с настоящего момента (до выхода Series X — ИА REGNUM), то они чувствуют, что сделали хорошие инвестиции, и что мы обеспечим их контентом», — сказал Бути.

Ранее руководитель XboxФил Спенсер сообщил, что подписчики сервиса Game Pass смогут играть в игры для Xbox Series X. Он отметил, что они получат доступ к библиотеке консоли нового поколения.

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