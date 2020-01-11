Ухань, Китай, , 06:40 — REGNUM Один человек скончался в китайском городе Ухань из-за пневмонии, которая была спровоцирована ранее неизвестным вирусом. Об этом 11 января сообщает Reuters.

По данным на 5 января эта форма пневмонии была выявлена у 59 человек в городе. По одной из версий, источником, с которого началось распространение болезни, является городской рынок морепродуктов. В настоящее время работа рынка приостановлена. Несколько сотен человек, имевших контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Для борьбы с распространением вируса власти Гонконга ввели специальный режим карантинного контроля на въездах в город и в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке заболевания неизвестного происхождения в КНР.

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