Москва, , 02:49 — REGNUM Свитер, по внешнему виду схожий с кардиганом президента РФ Владимира Путина, в котором он прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, обнаружен на сайте итальянской марки Loro Piana.

Он входит в коллекцию одежды Loro Piana winter 2017. Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.

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