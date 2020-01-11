Токио, , 00:38 — REGNUM Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения. Об этом 10 января сообщил журнал PC Gamer.

Подобные сообщения стали появляться на форуме Reddit и в комментариях на странице игры в онлайн-магазине Steam. Многие игроки жалуются, что после установки обновления Iceborne оно удалио их сохрания в Monster Hunter World, что стоило им сотен часов игрового процесса.

Геймеры пишут, что после запуска Iceborne выдаёт сообщение, что не может найти файл сохранения и предлагает создать новый, после чего им приходится начинать всё заново. Ситуацию усугубляет то, что в случае выхода из игры файл нового сохранения автоматически передаётся в облачный сервис Steam Cloud (если включена эта опция), т. е. в этот момент игроки могут окончательно попрощаться со своими достижениями.

Компания Capcom сообщила, что она проводит расследование по этому поводу, но пока не может сказать ничего определённого.

Напомним, релиз дополнения Monster Hunter World: Iceborne состоялся 9 января 2020 года. Это игра в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера).

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