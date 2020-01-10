Париж, , 23:47 — REGNUM В сеть «утекла» информация о будущей игре Assassin’s Creed: Ragnarok. Об этом 10 января сообщил портал DSOGaming.

Первоначально она появилась на анонимном форуме 4Chan, и многие поклонники франшизы не отнеслись к этому серьёзно. Однако впоследствии главный редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что, по имеющейся у него информации, часть опубликованного похожа на правду.

Ожидается, что Ubisoft официально представит Assassin's Creed Ragnarok в феврале 2020 года на очередном мероприятии Playstation. Инсайдеры также сообщили, что релиз игры запланирован на сентябрь 2020 года. Кроме того, отмечается, что игра выйдет как на консолях текущего поколения, так и нового.

Напомним, последней игрой франшизы является Assassin’s Creed Odyssey. Её релиз состоялся 2 октября 2018 года.

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