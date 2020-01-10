Ижевск, , 22:39 — REGNUM В 2019 году сотрудники Госавтоинспекции за нарушения правил парковки эвакуировали более 5 тыс. автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

Основная часть нарушений — более 3,5 тыс. — связаны с несоблюдением требований дорожных знаков, разметки. Более 1 тыс. автомобилей были припаркованы в зоне пешеходного перехода. 180 машин были припаркованы на трамвайных путях или далее первого правого ряда проезжей части, в зонах остановки транспорта или такси оставили более 160 авто, 140 автомобилей заняли места для парковки инвалидов.

«Такие правонарушения создают помехи для движения транспортных средств, в том числе служб экстренной помощи, мешают очистке проезжей части от снега», — отметили в МВД и призвали водителей внимательней относиться к выбору места стоянки автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Верховном суде Удмуртии рассматривалось любопытное заявление жительницы республики, которую наказали за стоянку на детской площадке, но она с наказанием не согласилась. В суде решили, что ответственность за указанный вид правонарушения может быть установлена только на федеральном уровне, а пункта законодательства, который бы предполагал штраф за парковку на детской площадке, в Удмуртии не было. Позднее парламентарии республики принял закон, который уточнял места, на которых запрещено парковать автомобиль.