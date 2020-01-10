Москва, , 22:33 — REGNUM Сообщения о том, что поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), не соответствуют действительности. Об этом сообщил Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на своём официальном сайте.

«В СМИ тиражируется информация о том, что Московский городской фонд ОМС больше не будет оплачивать оказанную медицинскую помощь гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации. Информация не соответствует действительности», — отмечено в сообщении.

МГФОМС также пояснил, что учреждения здравоохранения, которые участвуют в программе ОМС столицы, как и раньше, получают оплату за ряд медицинских услуг. А именно: оказание экстренной медицинской помощи, как и экстренных госпитализаций для стационарного лечения, всем без исключения пациентам вне зависимости от их регистрации, места жительства и наличия полиса ОМС, а также оказание плановой медицинской помощи жителям других регионов на основании направлений, выданных лечащими врачами по месту жительства пациентов.

Являются ли перечисленные услуги всеми видами медицинских услуг, которые оказываются в учреждениях здравоохранения, и есть ли услуги, которые поликлиники все же перестали оказывать иногородним жителям столицы, в сообщении не указано. Чтобы прояснить эту ситуацию, корреспондент ИА REGNUM обратился в департамент здравоохранения Москвы, но там от комментариев воздержались.

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