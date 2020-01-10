Нижние Серги, Свердловская область, , 22:23 — REGNUM Природный парк «Оленьи ручьи» (Свердловская область) станет безопаснее для туристов. Об этом сообщает «Новый день».

По словам главы парка Николая Калинкина, в парке были сложности с клещами — обрабатывать территорию парка химикатами запрещено.

Тем не менее руководство «Ручьёв» нашло способ обезопасить посетителей. Сейчас специалисты обрабатывают начало троп, где базируются туристы. А там, где территория не обработана, скашивается трава, чтобы уменьшить риск нападения клещей.

Также гости парка могут оформить страховку или взять в аренду специальный костюм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Оленьих ручьях» закрыли деятельность детского палаточного лагеря «Городок». В частности, обнаружилось, что лагерь располагался рядом с водоёмом, не прошедшим экспертизу и непригодным для купания.

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