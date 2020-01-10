Сан-Франциско, США, , 22:13 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса микроблогов Twitter. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Большинство жалоб (69%) связано с отсутствием доступа к веб-сайту, ещё у 20% сообщивших о проблеме наблюдаются сбои в приложении для iPhone и iPad, некоторым пользователям не удаётся авторизоваться в своей учётной записи.

Сообщения о неполадках поступают главным образом от пользователей в США, Великобритании, Японии.