Красногорск, , 21:46 — REGNUM Городской суд Красногорска Московской области рассмотрит иск местного жителя Валерия Кубарева об установлении родства с царём Иваном IV Грозным, сообщает 10 января РАПСИ.

Истец провёл собственное исследование на основе книги «Генеалогические таблицы по истории европейских государств», установив, что является прямым родственником великого князя. Кубарев рассказал изданию, что начал разбирательство, желая добиться права ухаживать за местом погребения Ивана Грозного в Царской усыпальнице Архангельского собора. Он рассчитывает добиться молекулярно-генетической экспертизы Y-хромосомы московских князей, захороненных в Кремле.

Ответчиком выступает Министерство культуры России. По его ходатайству процесс отложен на 31 января.