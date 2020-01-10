Токио, , 21:29 — REGNUM Стало известно, когда студия FromSoftware расскажет больше о своей новейшей игре Elden Ring, в создании которой участвует автор «Игры престолов» Джордж Мартин. Об этом 10 января сообщил журнал PC Gamer.

Компания намерена предоставить больше информации о своём проекте на Тайбэйском игровом шоу (Taipei Game Show 2020), которое пройдёт с 6 по 9 февраля 2020 года. К сожалению, FromSoftware пока что не покажет геймплей, ожидается, что как минимум к этому мероприятию она выпустит новый трейлер.

Напомним, проект Elden Ring был анонсирован на выставке E3 2019, которая прошла в июне 2019 года в Лос-Анджелесе. Тогда FromSoftware представила первый трейлер предстоящей игры.

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