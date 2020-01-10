Копейск, Челябинская область, , 20:55 — REGNUM Бывший мэр челябинского Копейска Вячеслав Истомин снова просит освободить его из колонии. Городской суд 10 января должен был рассмотреть ходатайство о замене лишения свободы другим видом наказания, помягче.

Сегодня вопрос не был рассмотрен. Заседание перенесли на 24 января. Это вызвано необходимостью получить на Истомина дополнительные характеристики.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэр был осуждён в 2017 году за взятку к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу 5 млн. Две трети срока он уже отбыл. Осенью 2019 года бывший чиновник уже пытался освободиться, но прокуратура выступила против, и суд отказал.

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