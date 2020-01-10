Тверь, , 20:33 — REGNUM Новый детский сад в Старице Тверской области посетили 10 января министр просвещения РФ Ольга Васильева и губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Детский сад №2 построен в рамках национального проекта «Демография».

"Самый главный показатель для нас — это то, что после того, как мы открываем новые современные школы и детские сады в муниципалитетах, там появляется молодёжь, создаются рабочие места. Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе», — отметил в ходе посещения нового детсада Игорь Руденя.

Детский сад рассчитан на 150 мест. В нем, помимо собственно помещений групп, предусмотрен пищеблок, медицинский блок, музыкальный зал, административные помещения. Детсад уже оснащён всем необходимым инвентарём, мебелью, развивающими пособиями, игрушками. Здание имеет собственную котельную, территория оборудована системами внутреннего и наружного видеонаблюдения.

«Построено современное здание, это совершенно другое пространство, оборудование, технологии. Здесь, в Тверской области, я вижу реальное претворение национальных проектов в жизнь», — отметила Ольга Васильева.

Также в 2019 году открылись новый детский сад в посёлке Калашниково Лихославльского района, школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» в Твери. Строительство детсадов на 100 и 150 мест соответственно ведётся в тверских микрорайонах «Южный» и «Юность». Всего до 2021 года в Тверской области планируется построить четыре дошкольных учреждения в Твери, по одному — в Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлке Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до трёх лет.

Игорь Руденя и Ольга Васильева также посетили школу в Степурино Старицкого района, которая была открыта в конце 2018 года, а также новую школу в микрорайоне «Брусилово» областной столицы, где дали старт Году памяти и славы в Верхневолжье.