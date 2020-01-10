Москва, , 20:10 — REGNUM Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приостановила производство развлекательных телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба ВГТРК.

В сообщении сказано, что руководство приняло решение пока приостановить производство этих двух телепередач. При этом сетка эфира пока не меняется — будут транслироваться архивные выпуски, которые выходили с 1994 года.

Дальнейшая судьба этих телепередач пока не известна.

Ведущий программы «Смехопанорама» Евгений Петросян заявил, что ему ничего не известно о приостановке производства передачи. Юморист Владимир Винокур заявил, что он выступает против того, чтобы программу закрыли.

«Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича», — сказал Винокур.

Стоит отметить, что ранее стало известно о закрытии программы «Сам себе режиссер» руководством ВГТРК.

Эта программа выходила в эфир 28 лет. Ее бессменный ведущий Алексей Лысенков заявил, что он как профессионал понимает причины закрытия программы, но как человеку, который посвятил это программе почти 30 лет, ему трудно принять это решение.

Рейтинг всех этих передач был довольно низок в последнее время.