Магнитогорск, Челябинская область, , 20:08 — REGNUM В Челябинской области 47-летняя жительница Магнитогорска пойдёт под суд за незаконные пластические операции. Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих безопасности, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Поводом для этого стало проведение ею пластической операции одной из местных жительниц. Дама заявила потерпевшей, что имеет соответствующую медицинскую квалификацию. За подтяжку на лице кожи она запросила 15 тыс. рублей. В результате операции лицо оказалось обезображено, появились рубцы.

По данным экспертизы, теперь, чтобы убрать рубцы, необходимо хирургическое вмешательство. Следователи заявляют, что все доказательства по этому делу собраны.