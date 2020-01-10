Йошкар-Ола, , 20:03 — REGNUM В Марий Эл продолжается подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Александр Евстифеев на совещании напомнил о конкурсах на лучшую методическую разработку, посвященную Году памяти и славы, а также на лучшую подготовку к празднованию среди городских округов и муниципальных образований.

Он заявил, что уже в январе планирует вместе с представителями соответствующих ведомств начать посещение всех районов и посмотреть, что сделано для реализации этих конкурсов.

«Задача не в том, чтобы найти виноватого или ограничиться выбором победителя. Задача в том, чтобы работа к 75-летию Великой Победы была выполнена. Я пока не называю график, и он не будет назван — ждите нас всегда», — предупредил Евстифеев.

Также он добавил, что каждый из таких визитов будет заканчиваться встречами с жителями районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы ведется сразу по нескольким направлениям, в том числе включает в себя организацию в каждом муниципальном образовании мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Планируется, что будет определен лучший район региона в части патриотического воспитания.

Кроме того, в селе Сурок Медведевского района планируется начать строительство мемориала воинам, которые скончались в госпиталях. Также ведутся работы на территории парка Победы в Йошкар-Оле. Уже практически завершено благоустройство Аллеи Героев, будет благоустроена Аллея тружеников тыла, установлена военная техника, включая вертолет времен Великой Отечественной войны.