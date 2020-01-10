Москва, , 20:33 — REGNUM Возле могильника радиоактивных отходов в столичном районе Москворечье-Сабурово началась подготовка к строительству Юго-Восточной хорды Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила местная жительница Лариса Дёмина.

По ее словам, строительные материалы подвозят к входу на платформу железнодорожной станции «Москворечье» в непосредственной близости от склона, где были зафиксированы очаги повышенного уровня радиационного фона.

«Вчера вечером мы обнаружили несколько бетонных блоков. Сегодня, около 12 часов дня, была на склоне. За утро появилась сторожевая будка с работающим генератором и 26 бетонных блоков, которыми перекрывают дроги, чтобы машины не проезжали», — сказала Дёмина.

Из разговора с охранниками ей стало известно, что данный участок в ближайшее время огородят бетонным забором.

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