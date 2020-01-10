Мурманск, , 19:46 — REGNUM За новогодние праздники российскую границу в Мурманской области пересекли 16 тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мурманской таможни, это 1,2 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным у туристов стал пограничный пункт Борисоглебск — там отметились 7091 человек. Самый низкий пассажиропоток зафиксирован 31 декабря и 1 января — за эти дни только 1144 человек проезжали через границу.

За этот же период 6,4 тысячи единиц транспорта, пересекали границы, что на 320 единиц меньше, чем в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени в Мурманской области на границе с Финляндией может появиться ещё один пункт пропуска.