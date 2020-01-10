Курган, , 19:42 — REGNUM В Кургане готовятся к Крещению Господнему, которое состоится 19 января. Крещенские купания пройдут на реке Тобол, в районе пляжа «Бабьи пески», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Основная задача городских властей — обеспечить безопасность курганцев при совершении обряда омовения и организованно провести крещенские купания. На сегодняшний день толщина льда на Тоболе составляет 30 см. Чтобы лёд выдержал наплыв верующих, необходимо нарастить лёд.

На «Бабьих песках» будут вырублены две купели, каждую из которых оборудуют деревянными сходнями. Рядом будут размещены скамейки и раздевалки, палатки для переодевания, автобусы для обогрева жителей. В тёмное время суток площадка будет освещена. Также будет организована торговля свежей выпечкой и горячим чаем. Будут установлены контейнеры для сбора мусора.