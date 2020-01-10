Сухум, 10 января 2020, 19:39 — REGNUM Представители руководства Абхазии и оппозиционеры проведут между собой телевизионные дебаты. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Абхазской государственной телерадиокомпании.
Как ожидается, в мероприятии 10 января примут участие по двое представителей от власти и от оппозиции, а также двое политологов. Начало запланировано на 21:00 мск.
В телерадиокомпании отметили, что они надеются провести обсуждение ситуации в стране, хотя не исключают, что обсуждение перейдёт в фазу острой полемики.