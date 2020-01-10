Сухум, , 19:22 — REGNUM Спецслужбы Абхазии проверяют информацию о возможном участи в беспорядках в Сухуме 9 января иностранцев, в частности граждан Украины. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Мухамед Килба.

По его словам, данная информация у спецслужб Абхазии имеется и на данный момент проверяется.

Килба подчеркнул, что представители спецслужб занимаются идентификацией соответствующих лиц. Кроме этого, он подчеркнул, что не исключено и участие в беспорядках граждан Грузии.