Москва, , 19:09 — REGNUM В Москве автомобили коммунальных служб имитировали работу, убирая «невидимый снег». Видео об этом опубликовано в Facebook в группе «Московский активист».

На кадрах две спецмашины — снегоуборочный комбайн и самосвал — с включенными проблесковыми маячками жёлтого цвета едут по влажному асфальту бесснежной улицы. Комбайн находится в режиме уборки улицы, делая холостые движения.

В подписи к видео указано, что события разворачиваются возле Филёвского парка на улице Василисы Кожиной.