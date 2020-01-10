Владимир, , 18:52 — REGNUM Во Владимирской области в ночь с 18 на 19 января на праздник Крещения Господня будет оборудовано 51 место для купания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Места для купания оборудуют во Владимире, Коврове, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном, Клязьминском и Каринском сельских поселениях, посёлке Красная Горбатка, Гороховецком, Собинском, Судогодском, Киржачском, Муромском, Суздальском, Юрьев-Польском, Кольчугинском, Меленковском, Вязниковском и Покровском районах.

Купели будут готовы принять около 14 тысяч человек. Обеспечивать безопасность будут спасатели, полицейские, медики и представители общественных организаций.