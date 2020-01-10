Москва, , 18:41 — REGNUM Компания «Яндекс» подала иск в Суд по интеллектуальным правам к ООО «Компания Афиша», сообщает 10 января РАПСИ.

Истец просит досрочно прекратить охрану четырёх словесных товарных знаков: «Афиша», «Афиша.RU», «Мобильная «Афиша» и «Пикник «Афиши», а также требует от Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести соответствующие записи в реестр товарных знаков.

Пока заявление оставлено без движения до 30 января по техническим причинам, связанным с оплатой госпошлины.