Москва, , 18:25 — REGNUM Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) столицы будет окончено в 2022 году. Об этом сообщил первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов, передаёт портал Стройкомплекса столицы.

Чиновник напомнил, что на данный момент осталось достроить один участок СВХ, который должен будет пройти по территории национального парка «Лосиный остров». Все остальные участки трассы или завершены или находятся в стадии строительства.

По словам Аксёнова, хорды — важный проект дорожного строительства в Москве. С введением новых участков этих магистралей дорожная ситуация улучшается на 15−30% за счет расширения дорог и бессветофорного движения.

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