Челябинск, , 18:17 — REGNUM Отобранные у челябинки Натальи Галеевой две племянницы не желают возвращаться к ней. Об этом в Facebook написала детский омбудсмен Южного Урала Евгения Майорова.

«Дети не хотят возвращаться к тёте, более того, у них очень тёплые отношения с приёмным родителем», — сказала омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, история получила огласку после появления в соцсетях фотографий старшей из племянниц, страдающей ДЦП и ещё некоторыми болезнями. Девушка находилась в реабилитационном центре и была сильно истощена.

У тёти-опекунши племянниц забрали осенью 2018 года. Сама она в судах пытается вернуть детей, но пока безуспешно.

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