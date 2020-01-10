10 января 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Басенков, , 18:15 — REGNUM



Гвидо Рени. Избиение младенцев (фрагмент). 1611

11 января Русская православная церковь вспоминает страшные события, описанные в Евангелии — избиение 14 тысяч младенцев в городе Вифлеем. Событие произошло вскоре после Рождества Христова. Согласно повествованию апостола Матфея, «волхвы с востока» (скорее всего, жрецы-зороастрийцы из Персии), увидели в небе необычный объект, звезду, которая двигалась. Движение небесного тела указывало трем волхвам путь в иудейские земли. Очевидно, имея некоторые пророчества, сопоставленные со сверхъестественным событием, жрецы имели свое, языческое представление, о рождении Мессии. Возможно, и сами они имели еврейское происхождение, или тесно взаимодействовали с иудеями. Путеводная звезда, позже получившая название Вифлеемской, верно была истолкована волхвами как знак к совершению мистического события вселенского масштаба.

Путешествие привело персов в Иерусалим, во дворец к Ироду Великому. Волхвы задали ему всего один вопрос и одновременно раскрыли суть своего визита: «Где родившийся Царь Иудейский? Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф.2:2). Ирод, жестокий, подозрительный, вспыльчивый и властолюбивый тиран, не мог воспринять слов гостей иначе как вызов. Считая себя единственным царем, не имея новорожденных наследников в тот момент времени, Ирод всерьез испугался внезапному визиту и заявлению волхвов. Масла в огонь подлили и иудейские книжники, знатоки священных текстов: действительно, время рождения Мессии пришло, и местом, согласно пророчества, должен был стать город Вифлеем. Несмотря на вспыльчивый нрав, Ирод поборол себя и решил развернуть ситуацию в свою пользу. Сообщив волхвам о рождении Христа в Вифлееме, царь попросил гостей после поклонения Родившемуся вернуться в Иерусалим. Ирод хотел выведать у персов, где точно находится Мессия, чтобы расправиться с ним и обезопасить свой престол от претензий потенциального конкурента.

Волхвы поклонились родившемуся Иисусу Христу, но возвращаться в Иерусалим к Ироду не стали. Взбешенный обманом и одновременно движимый страхом потерять в перспективе власть, иудейский царь приказывает солдатам перебить всех младенцев до двух лет в Вифлееме и его окрестностях. В Русской православной церкви принято считать, что в результате бойни, устроенной Иродом, погибло порядка 14 тыс. малышей. Предание некоторых древних христианских церквей вообще называет цифру в 64 тыс. ни в чем не повинных детей. Иисус, однако, выжил во время бойни в Вифлееме. В Евангелии описывается эпизод, согласно которому Иосифу Обручнику, отчиму Иисуса, явился ангел и предупредил о нависшей над Младенцем угрозе. Получив предупреждение, Иосиф вместе со всей семьей в срочном порядке покинул Вифлеем и бежал в Египет. Там отец семейства вместе Марией, Иисусом и другими детьми скрывался вплоть до смерти Ирода Великого.

В действительности, Христос абсолютно не претендовал на царскую власть, хотя и происходил из благородного рода иудейских правителей. Воплощение Бога в человеческом обличье в ночь 7 января было пронизано смыслами, подчеркивавшими отношение Господа к власти человеческой. Родился Он в абсолютной нищете, в крайне стесненных условиях. И позже, выжив после Вифлеемской резни, вплоть до казни в возрасте 33 лет, Иисус не давал повода подумать, что может претендовать на власть в понимании людей. Вся Его жизнь была свидетельством презрения к ценностям, высоким по меркам людей: власти, славе, богатству. Тем не менее, обезумевший и жестокий Ирод рассудил иначе, только услышав из уст волхвов титул Родившегося Младенца: Царь Иудейский.

Вифлеемские дети, погибшие от рук солдат Ирода, стали первыми христианскими мучениками. Их гибель только подтвердила печальную тенденцию: абсолютно безобидные представители христианства неоднократно в истории становились жертвами террора, при этом не претендуя на власть и другие блага своих гонителей. В наши дни младенцы из Вифлеема стали восприниматься в среде православных христиан покровителями и одновременно прообразом всех невинно убиенных детей. В частности, Вифлеемские мученики фигурируют в общественных дискуссиях в России о допустимости абортов. С точки зрения православного вероучения, новый человек становится таковым в утробе матери с самого момента зачатия. Искусственное прерывание беременности, по мнению Церкви, недопустимо, поскольку обрывает зарождающуюся жизнь еще в утробе матери, и потому считается сродни убийству. В апреле 2019 вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что за год в нашей стране фиксируется более 750 тыс. прерываний беременности. И только пятая часть из них совершается по медицинским показаниям. Впрочем, председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов считает, что цифра занижена. По словам священника, статистика не учитывает операций по прерыванию беременности, проводимых в частных клиниках.

В Евангелии Иисус Христос однажды говорит взрослым о детях: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). Спаситель называет детей образцом для подражания тем верующим, которые желают спасти свою душу и обрести Жизнь Вечную и вечное счастье. Святые отцы Православной Церкви считают, что Христос приводит взрослым людям детей как образ доброты, радости, искренности, умении прощать и быстро забывать обиды. Дети умеют радоваться мелочам, в них больше простоты и гораздо меньше злобы, чем в мире взрослых людей. В то же время царь Ирод выступает в Священном Писании помимо исторического персонажа собирательным образом жестокого, несовершенного, коварного и порочного мира. Попытка иудейского царя любыми способами схватиться за земные, и потому преходящие, временные ценности — власть и славу — привела к трагедии Вифлеема. Ирода можно рассматривать и как кульминацию родительской жестокости (ведь он был царем — отцом народа), и даже как типичную ситуацию родительского эгоизма в отношении детей. Нередко комплексы взрослых или их погоня за личным, иллюзорным счастьем, деньгами, устройством карьеры и личной жизни жестко бьет по всему строю хрупкого внутреннего мира детей.

11 января — православный день защиты детей. Он выпадает на Святки, время радости и семейного общения. И потому позволяет нам, взрослым, по-новому взглянуть на наши отношения с детьми, научиться ценить их и уделять нашим чадам больше времени и внимания. В детях светится та чистота и отблеск божественного, о которых говорил Иисус Христос, и которые заметно помутнели в сердцах взрослых людей.